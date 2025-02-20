Bitlis'te feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Bitlis'te feci kaza yaşandı. Kar yağışı ve yoldaki buzlanma kazaya neden oldu. Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan yolu Tatvan girişindeki kavşakta meydana geldi.

Bitlis'ten Van'a giden E.Ç. yönetimindeki 65 BJ 359 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş yapmaya çalışan yabancı uyruklu J.G.'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı TIR, kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı.

​​​​​​​

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

​​​​​​​

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Bitlis'te feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Son Haberler
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi: 10 bin vatandaşa yardım eli
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü