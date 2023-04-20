Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu

Fırtına nedeniyle iki binanın çatısı havaya uçarak park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 20:00 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı koparak park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.
Fırtınanın ardından bölgede elektrik kesintisi de yaşandığı öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bugün de devam edeceği uyarısında bulundu.