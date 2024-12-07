Bitlis'te kar yağdı! Kayakçılar çalışmalarına başladı

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla kentte kayak sezonu açıldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva bölgesinde ise 20 santimetreye ulaşmasıyla sporcular, sezon hazırlıklarına hız verdi. Yaşları 10 ile 20 arasında değişen sporcular, Kayaklı Koşu Milli Takım ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Sedat Doymaz ve iki yardımcı antrenör eşliğinde yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Sporcular, günde yaklaşık dört saat süren antrenmanlarla performanslarını geliştirmek için büyük bir çaba harcıyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, hedeflerinin hem yarışmalarda üst sıralarda yer almak hem de milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak olduğunu ifade etti. Doymaz, "Bu yıl milli takımlarda dört sporcumuz bulunuyor. İsviçre’de olimpiyatlara hazırlanan sporcumuz Arda Ertaş’ın yanı sıra biatlon milli takımında da iki sporcumuz yer alıyor. Onlar şu anda İtalya’da hem kamptalar hem de yarışmalara katılıyorlar. Bitlis’te kayaklı koşu her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşıyor. El-Aman Hanı'nda karın düşmesiyle birlikte antrenmanlara başladık. Hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceye düştüğü akşam saatlerinde dahi çalışmalarımıza ara vermiyoruz" şeklinde konuştu.

Doymaz, kayaklı koşunun Bitlis'te giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve mevcut antrenörlerin desteğiyle başarılı sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini belirtti.