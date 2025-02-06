Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te akşam saatlerinde beri aralıkla yağan kar etkisini gösterdi. Kent genelinde kar 15 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini belirtti. 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde 5 ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 111 köye de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının özellikle rakımı yüksek köylerde etkili olduğunu, bu nedenle 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi.

Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gün boyunca devam edeceğini, yarından itibaren de bölgeyi terk edeceğini belirtti. Yetkililer, kar yağışının ardından soğuk havanın bölgede yeniden etkili olacağını söylediler.

Kar yağışı ile birlikte ana artellerde karayolları ekipleri, mahalle aralarında ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını yürütüyor.

Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yolları kapandı! 111 köy yolu ulaşıma kapandı

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