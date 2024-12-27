Bitlis'te kara teslim

Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralılarla devam edeceğini, yer yer tipi ve sis oluşabileceğini bildirdi. Kar yağışı sonrası araçlar ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar işlerine gitmek için araçlarının üstünü temizlemek zorunda kaldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kapanan köy yolu bulunmadığını belirterek, yağışın durumuna göre şantiyelerde bulunan karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.