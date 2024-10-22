Bitlis'te kaza! 1 kişi öldü

Kaynak: AA / İHA
Bitlis'te kaza! 1 kişi öldü

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Tatvan'dan Bitlis'e gelen Ahmet Çıyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan Çıyar da AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

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