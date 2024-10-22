Bitlis'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bitlis'te kontrolden çıkan otomobilin yayaya çarptıktan sonra takla atarak uçuruma devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Rahva bölgesindeki TOKİ 4. Etap mevkiinde meydana geldi. A.Ç. isimli şahsın yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Maşallah Yalçın (50) isimli yayaya çarptıktan sonra takla atarak uçuruma devrildi.

Kazada Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.Ç. isimli sürücü ise bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bitlis'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bitlis'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

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