Bitlis'te manzara büyüledi

Kaynak: İHA
Bitlis'te manzara büyüledi

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza büründü, ortaya büyüleyici manzara çıktı. O anlar dron ile görüntülendi.

Bitlis Tatvan ilçe genelinde aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüler oluşurken, kent merkezi beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zorluk yaşarken, kar kalınlığı yerleşim alanlarında 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

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Kar yağışından dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları başlattı. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarından dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özel idare ve karayolları ile belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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