Bitlis’te mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: DHA
Bitlis’te mayıs ayında kar sürprizi

Bitlis'te günlerdir devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bitlis'te günlerdir devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Nemrut Krater Gölü yolunda temizleme çalışması yaptı.

bitlisin-yuksek-kesimlerinde-kar-yagisi-714378-211328.jpgGünlerdir kentte aralıklarla etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortalarında yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, özellikle Nemrut Krater Gölü, yağan kar ile beraber güzel görüntüler oluşturdu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

bitlisin-yuksek-kesimlerinde-kar-yagisi-714379-211328.jpgBeyaza bürünen bölgede, Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol temizleme çalışması başlatıldı. Nemrut Krater Gölü'ne ziyarete giden vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.

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