Bitlis’te meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bitlis’te meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis’te meyve yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sularında Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyü yakınlarında meydana geldi.

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M.Ç. (57) yönetimindeki meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Kazada sürücü M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan T.Ç. (23) ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevke dildi.

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Yaralı T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sıkıştığı yerden ekiplerin uzun uğraş sonucu çıkarılan M,Ç.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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