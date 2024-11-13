Bitlis’te meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sularında Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyü yakınlarında meydana geldi.

M.Ç. (57) yönetimindeki meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Kazada sürücü M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan T.Ç. (23) ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevke dildi.

Yaralı T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sıkıştığı yerden ekiplerin uzun uğraş sonucu çıkarılan M,Ç.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.