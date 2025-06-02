Bitlis'te minibüs ile otomobilin çarpıştı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rıdvan T. idaresindeki minibüs, Tatvan-Van kara yolunun Dibekli köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Kaplan yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Kaplan hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile otomobildeki Nurullah Kaplan yaralandı.
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurullah Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.