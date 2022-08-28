Minibüs sürüye daldı. 40 koyun can verdi. Yürek sızlatan görüntü

İHA’nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi.

G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı Wolksvogen marka minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı.

Kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI MEVKİİ ÜZERİNDE 30 KOYUN TELEF OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yine Bitlis-Muş karayolu üzerinde bulunan 3 yol mevkii civarında aynı olay meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VZR 24 plakalı Wolksvagen Amarok marka kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kaza sonrası 34 PFA 96 plakalı Wolksvagen marka otomobilin de yola saçılan sürüye vurmasıyla 30 koyun telef oldu. Kaza sonrası bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk eledi. Jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Telef olan koyunlar yoldan kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.