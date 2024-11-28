Bitlis'te nefes kesen operasyon: 17 Afgan drone ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Bitlis'te nefes kesen operasyon: 17 Afgan drone ile yakalandı

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçeleri kırsalındaki arazide, jandarmanın termal dron ile yaptığı kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik termal özellikli dronun da kullanıldığı kontrollerde, boş arazide kaçak göçmenlerin geçtiğini belirleyince bölgeye operasyon düzenledi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçe kırsalında toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, 1 organizatör ise tutuklanmıştır" denildi.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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