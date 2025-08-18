Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D-300 Karayolu Kekliktepe köyü mevkiinde M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

