Bitlis'te tarım aracı devrildi. 8 çocuk işçi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Bitlis'te tarım aracı devrildi. 8 çocuk işçi yaralandı

Bitlis'in Yolalan beldesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 çocuk işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Yolalan beldesinde yaşandı.

Patpatın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu araçta bulanan ve yaşları 15 ile 16 arasında değişen 8 çocuk işçi yaralandı.

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Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralananlardan 5’i kaza bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili, ilgili makamlarca soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

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