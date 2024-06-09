Bitlis'te tarım aracı devrildi. 8 çocuk işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Yolalan beldesinde yaşandı.

Patpatın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu araçta bulanan ve yaşları 15 ile 16 arasında değişen 8 çocuk işçi yaralandı.

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralananlardan 5’i kaza bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili, ilgili makamlarca soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.