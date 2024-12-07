Bitlis'te terör operasyonu

Kaynak: DHA
Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hizan ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonu kapsamında arazi arama taraması yaptı. Operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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