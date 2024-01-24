Bitlis'te tır kazası. 2 ölü

Aktarılan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı’nda gerçekleşti.
Kayseri’den Ağrı’ya gitmekte olan mobilya yüklü iki tırdan biri yoğun kar yağışı ve yolun fazlasıyla kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilen tırı gören Ahmet Fidan’ın yol kenarına park ettiği 29 AAP 732 plakalı tırına ise Özgür Keskin idaresindeki 34 GJ L 740 plakalı bir otomobil arkadan çarptı.
Gerçekleşen kazada otomobilde bulunan 28 yaşındaki Hasan Can Hopoğlu ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından otomobilde sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin kazayla ilgili soruşturmayı başlatığı belirtildi.