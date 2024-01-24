Bitlis'te tır kazası. 2 ölü

Bitlis'te tır kazası. 2 ölü
Kaynak: İHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki duran bir tıra arkadan çarpan araçta bulunan - 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de kaza sonucunda ağır yaralandı.
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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 1

Aktarılan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı’nda gerçekleşti.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 2

Kayseri’den Ağrı’ya gitmekte olan mobilya yüklü iki tırdan biri yoğun kar yağışı ve yolun fazlasıyla kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 3

Devrilen tırı gören Ahmet Fidan’ın yol kenarına park ettiği 29 AAP 732 plakalı tırına ise Özgür Keskin idaresindeki 34 GJ L 740 plakalı bir otomobil arkadan çarptı.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 4

Gerçekleşen kazada otomobilde bulunan 28 yaşındaki Hasan Can Hopoğlu ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 5

Ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından otomobilde sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 6

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturmayı başlatığı belirtildi.

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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 7
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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 8
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Bitlis'te tır kazası. 2 ölü 9
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