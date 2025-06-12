Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samet K. yönetimindeki 65 ACL 638 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hastane Kavşağı'nda Nahit Nalçacı yönetimindeki Skoda marka 34 DUE 955 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Aysel Nalçacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nahit Nalçacı ile Güner M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Nihat Nalçaçı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan Samet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

aw474796-01.jpg

aw474796-02.jpg

Son Haberler
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!