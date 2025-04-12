Bitlis’te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Bitlis’te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Bitlis-Baykan kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Alaniçi köyü mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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