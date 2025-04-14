Bitlis’te Turizm Haftası programı düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bitlis'i tanıtıcı slayt gösterisinin ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bitlis'in kültürel mirasına dikkat çekti. Turizm başta olmak üzere birçok alanda kentin hak ettiği konuma ulaşmasına çok az kaldığını belirten Karakaya, Turizm Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversitenin turizm alanındaki ihtisaslaşma sürecine vurgu yaparak, Bitlis'in turizm potansiyeline katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ise kentle ilgili genel bilgiler paylaştı.

Programda BEÜ Dr. Öğretim Üyesi Umut Güleryüz tarafından "Turizm" konulu bir sunum yapıldı. Sunumda genel turizm kavramlarıyla birlikte Bitlis özelinde yapılan akademik çalışmalar ve kentin turizm fırsatları ele alındı.

Program; skeç gösterimi, Bitlis türküleri konseri, çeşitli kültürel etkinlikler ve "Kadim Şehir Bitlis fotoğraf Sergisi'nin gezilmesi ile son buldu. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan TSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit de katıldı.