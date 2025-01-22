Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi

Bitlis'te virajı alamayan TIR devrilirken, sürücüsü ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis istikametine gelen B.K. isimli şahsın kullandığı TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K. isimli sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası devrilen TIR ise çekici yardımıyla kaldırıldı.