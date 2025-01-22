Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi

Kaynak: İHA
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde virajı alamayan TIR devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te virajı alamayan TIR devrilirken, sürücüsü ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis istikametine gelen B.K. isimli şahsın kullandığı TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K. isimli sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası devrilen TIR ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi

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