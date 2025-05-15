Bitlis’te yüksek kesimlere kar sürprizi!

Kaynak: İHA
Bitlis’te yüksek kesimlere kar sürprizi!

Bitlis'te günlerdir devam eden yağmur yerini kar yağışına bırakınca, yüksek kesimler beyaza büründü.

Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı Bitlis'te etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte şehrin yüksek kesimleri tamamen beyaza bürünürken, Nemrut Krater Gölü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle Nemrut Dağı ve çevresinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Kar yağışıyla birlikte Nemrut Krater Gölüne ziyarete giden vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri hazır bekletiliyor.

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