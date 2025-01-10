Bitlis’te zehir tacirlerine operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bitlis’te zehir tacirlerine operasyon

Narkotik polisi, Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlediği baskında 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara ait yerlerde yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kente merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis’te zehir tacirlerine operasyon

Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve hap ile 1 tabanca ve 16 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerini ardından 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis’te zehir tacirlerine operasyon

Bitlis’te zehir tacirlerine operasyon

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