BitMart, Inscription Token alım satımını başlatıyor

Yenilikçi kripto para borsası BitMart, inscription (Bitcoin ağındaki bir satoshide yazılmış NFT gibi dijital varlıklar) alım satımı için profesyonel emir defteri pazarının lansmanını duyurdu. Inscription piyasalarının hızla gelişen ortamında, kullanıcıları için işlem deneyimleri geliştirerek yenilikçi çözümler sunan BitMart, yaklaşık 20 Inscription token'ı listelediğini açıkladı.

Inscription pazarındaki inovasyon artışı, SegWit, Bech32, Taproot Upgrade ve Schnorr Signatures dahil olmak üzere Bitcoin'deki önemli teknolojik gelişmelere bağlanıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin ağının verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırarak programlanabilirliğini de destekliyor. Ayrıca, topluluk içindeki güçlü fikir birliği ve Bitcoin Inscriptions tarafından öncülük edilen adil lansman modelinin yaygın olarak tanınması, pazarın büyümesini daha da hızlandırdı.

Sadeleştirilmiş alım satım işlemleri

BitMart'ın Inscriptions işlem piyasasına liderlik etme taahhüdü, 8 Mayıs 2023'te Ordinals'ın (ORDI) neredeyse 30 katlık kayda değer bir artışa tanık olan son küresel listelemesiyle örneklendirildi. BRC-20 Inscriptions'ı listeleyen ilk merkezi borsalardan biri olan BitMart, kullanıcılara basit ve kolay bir alım satım deneyimi sunmak için yüksek piyasa likiditesini ve sağlam hizmetleri koruyarak çok kaliteli Inscription token'ların zamanında listelenmesini sağlıyor.

Rekabetçi işlem ücretleriyle 1.500'den fazla işlem çifti sunan BitMart; ORDI, SATS, RATS, TRAC, MUBI, CHAX ve PEPEBRC gibi yaklaşık 20 Inscription token'ı listeleyerek birden fazla protokol standardı ve endeksleyici ile entegrasyonunu tamamladı. Platformun çeşitli yüksek kaliteli tokenlar sunma konusundaki kararlılığı BRC-20, DRC-20, SRC-20, IERC-20, PRC-20, SPL-20, ARC-20, LRC-20 ve daha fazlası gibi farklı protokol standartlarına kadar uzanıyor.

Gelişmiş işlem deneyimi

Inscription pazarındaki yaygın sorunlu noktaları ele alan BitMart, perakende tüccarlar için profesyonel ve verimli bir emir defteri tabanlı işlem piyasası sağlıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan ve CoinGecko'daki en iyi kripto borsaları arasında yer alan platformun temel özellikleri:

Inscriptions'ın değerini sabitlemek ve sergilemek için Stablecoin alım satım çiftleri.

Gelişmiş likidite ve alım satım deneyimleri için çevrimdışı emir defteri çözümleri.

Azaltılmış işlem friksiyonu, daha düşük işlem ücretleri ve dahili transferler için sıfır maliyet özellikleriyle sunuluyor.

Profesyonel Emir Defteri Piyasasının faaliyete geçmesiyle birlikte BitMart, Inscription piyasasının teknik gelişiminde ve hacim artışında öncü bir rol oynamaya devam edecek. Borsa, kapsamlı ve profesyonel piyasa likiditesi çözümleri sunmaya ve daha geniş ekosisteme önemli ölçüde katkıda bulunmaya kararlı.