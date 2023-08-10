Bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma 'Çiğ köfte etli mi olur etsiz mi?'

Çiğ köfte etli mi olur etsiz mi? Etsiz olursa kısır olur iddiaları ecdattan gelen çiğ köfte tarifiyle cevap buldu.

Osmanlı yemekleri araştırmacısı ve şef Recep İncecik, Osmanlı dönemine ait bir kitapta etsiz çiğ köfte tarifinin yer aldığını söyledi.

KİTAPTA “DİLBAVE” OLARAK GEÇİYOR

İncecik, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde bulduğu “Etsiz Yağsız Tecrübeli Yemekler Kitabı” adlı eserde “dilbave” veya “dilbaba” olarak geçen yemeğin çiğ köfte olduğunu belirtti. Kitaptaki tarifin bugünkü yaptığı çiğ köfte tarifiyle hemen hemen aynı olduğunu vurguladı.

KISIRLA ALAKASI YOK

İncecik, kısırın çiğ köfteden çok farklı bir yemek olduğunu ifade etti. Kısırda bulgurun tane tane kalırken, çiğ köftede yoğrularak hamur haline getirildiğini anlattı. İncecik, “Bunun kısırla hiçbir alakası yok. İngiliz ünlü şef James de yapıyor onu. Ama James’in çiğ köfte yapması mümkün değil. Yani kısır yapabilir ama asla çiğ köfte yapamaz.” dedi.

OSMANLININ TERCİHİ BELLİ OLDU

Osmanlı mutfağından günümüze gelen bu kitapla birlikte, etli ve etsiz çiğ köfte tartışması son bulmuş oldu. Ecdadın bu konuda tercihinin ne olduğu kesinleşmiş oldu.