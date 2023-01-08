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Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı

Türkiye’de bitter çikolatalarda yüksek düzeyde kurşun, arsenik ve kadmiyum içerdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:41
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Bitter çikolatada büyük tehlike. Zehir saçıyor

Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
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Türkiye’deki bitter çikolatalar zehir saçıyor.

Bianet'te Bülent Şık imzasıyla yayınlanan analize göre, üründeki kurşun miktarı 438,81 mikrogram/kilogram, arsenik 113,32 mikrogram/kilogram ve kadmiyum miktarı ise 3.32 mikrogram/kilogram olarak belirlendi.

Çocukların günlük olarak maruz kaldıkları kurşun miktarının 2,2 mikrogramı geçmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu kriter, çocukların kurşun maruziyeti açısından risk altında olabileceklerini gösteriyor.

Yapılan analizde tespit edilen kurşun ve arsenik miktarlarının yüksekliği ortada çocuk sağlığı açısından çok önemli bir mesele olabileceğini gösteriyor.

Sadece bitter çikolata ile de ilgili değil; kakao kullanılarak yapılan tüm gıda ürünlerini ilgilendiriyor. Ülkemizde kakao ve kakaodan yapılan ürünlerin yüksek düzeyde kurşun ve diğer ağır metalleri içermesi çok olasıdır.

Temel mesele çocukların kurşuna maruz kalmalarını önlemektir. Bunu yapmak için beslenme yoluyla ve çevresel koşullardan kaynaklanan her türlü maruziyet kaynağı hakkında bilgi sahibi olmak ve nasıl önlem alınabileceğine kafa yormak gerekir. Elde mevcut bilgi çikolata üretiminde kullanılan kakaonun nereden temin edildiğine dikkat etmek ve işleme yöntemlerinde değişiklik yapmak gereğine işaret ediyor.

NÖROGELİŞİMSEL BOZUCULAR

Şık, “Kurşun bir ağır metaldir. Çocukların merkezi sinir sisteminin gelişmesine zarar veren ve nörogelişimsel bozucu olarak nitelenen toksik kimyasal maddelerin en başında kurşun geliyor. Arsenik, kadmiyum ve cıva da aynı olumsuz etkiyi gösteren diğer ağır metaller. Nörogelişimsel bozukluklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme yeteneğinde gerileme, iletişim sorunları, otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere bir dizi ciddi ve hayat boyu sürebilen sağlık sorununa yol açıyor.” Dedi.

“SORUŞTURUN”

Şık devamında, “Ülkemizde 24 milyon çocuk var ve bu çocuklara şu an yaşadığımız gıda krizinde sağlıklı tek bir öğün bile sunamayan bir siyasal-kamusal sisteme tepki gösterin. Ülkemize ithal edilen kakao ve kakaodan mamul ürünlerde ağır metal analizleri yapılıp yapılmadığını sorgulayın. Bu analizleri yapmakla mükellef kurumların şimdiye kadar ne gibi çalışmaları yaptığını ve yapmadıysa neden yapmadığını soruşturun.” Dedi.

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Selami Kabataş
8.01.2023 11:07
Ülker'in Godiva' sı başı çekiyor . En fazla ve ilk olarak bu çikolata da çıkmış . Sahibi çok dindar değil miydi bu firmanın ?  
 
vatandaş
8.01.2023 10:47
Hangi markalar olduğunu teşhir edin, edemiyorsanız boş yapmayın  
 
Zeki
8.01.2023 10:44
Rusvet yagma sarmis heryeri. Kim kimi sorusturuyor veya sorusturabiliyor. Saglihimizdan olalim ama ezan susmasin imam hatipler ellenmesin.. onemli olan bu..murit lazim  
 
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