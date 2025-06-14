Biyodizel teklifi piyasayı ateşledi: Soya fasulyesi fiyatlarını uçuşta

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan yeni biyodizel kullanım hedefleri, cuma günü tarım emtia piyasalarını hareketlendirdi. Soya fasulyesi vadeli kontratları, 25 ila 28 sent arasında yükselerek haftayı artıda kapattı. Özellikle temmuz ayı kontratı 27 buçuk sent artışla 10.69 dolara ulaştı. Kasım kontratı ise 10.54 dolara yükseldi. Spot piyasa fiyatı da 10.20 dolara çıkarak dikkat çekti.

Ajansın yeni önerisi, 2026 için 5.61 milyar galon, 2027 için ise 5.86 milyar galon biyokütle bazlı dizel kullanımı öngörüyor. Bu rakamlar, önceki tahminlerin oldukça üzerinde. Ayrıca ithal yem hammaddeleri için verilen RIN kredi miktarının yarıya indirilmesi de öneriler arasında.

Barchart'a konuşan uzmanlara göre, yükselişin başını yüzde 3'lük limit artışıyla soya yağı çekti. Buna karşın soya küspesi vadeli kontratları 3.20 dolar geriledi. Cuma günü ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, yatırımcılar net uzun pozisyonlarını 17 bin 38 kontrat artırarak 25 bin 639’a çıkardı.

Pazartesi günü açıklanacak NOPA verileriyle birlikte, mayıs ayında üyeler arasında 193.52 milyon kile ezme miktarı bekleniyor.