Biyodizel yakıt kaçakçılarına büyük darbe! 185 bin litre yakalandı

Ankara'da kanuna aykırı yöntemlerle topladıkları atık yağları yanıcı maddelerle karıştırarak araçlarda tehlike oluşturabilecek karışımlı akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 185 bin litrelik akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, izinleri ve lisansları olmadığı halde piyasadan topladıkları atık yağları "merdiven altı" olarak tabir edilen depolarda yanıcı maddelerle karıştırarak karışımlı akaryakıt üreten kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde 3 farklı depoya gerçekleştirdikleri operasyonda 185 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ürettikleri akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.

ATIK YAĞLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi" verilerine göre; Türkiye’de yılda 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılıyor. Bu yağlardan yaklaşık 150 bin ton atık yağ oluşuyor. Türkiye’de her yıl binlerce ton bitkisel yağ kullanıldıktan sonra lavabolara döküldüğünü dile getiren IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Geri kazanılmayan yağlar geri dönülmez çevre sorunlarına yol açabiliyor. Atık yağlar su kirliliğinin yüzde 25’ ini oluşturuyor. Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle bir milyon litre içme suyu kullanılmaz hale geliyor. Birleşmiş Milletler Raporu’nda 2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin temiz içme suyu sıkıntısı çekeceği belirtiyor” diye konuştu.