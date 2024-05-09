Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar

Tunceli’de il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığına ilişkin duyumlar üstüne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yurttaşlara biyolojik kaçakçılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Çalışmalar sonrasında yurttaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda, Mazgirt ve Pertek ilçeleri kırsallarında 10 kişinin salep topladıkları belirlendi.
Biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine istinaden toplam 3 milyon 871 bin 410 lira para cezası kesildi.
Topladıkları 46 kilogram salep yumrusuna da tekrar doğaya kazandırılması amacıyla el kondu.
Koruma altına alınan ve nesli tehlike altında olan türler listesinde yer alan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.