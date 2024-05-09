Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar

Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar
Kaynak: İHA
Tunceli’de yasak olmasına rağman doğada salep toplayan 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi.
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Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar 1

Tunceli’de il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığına ilişkin duyumlar üstüne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yurttaşlara biyolojik kaçakçılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar 2

Çalışmalar sonrasında yurttaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda, Mazgirt ve Pertek ilçeleri kırsallarında 10 kişinin salep topladıkları belirlendi.

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Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar 3

Biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine istinaden toplam 3 milyon 871 bin 410 lira para cezası kesildi.

Topladıkları 46 kilogram salep yumrusuna da tekrar doğaya kazandırılması amacıyla el kondu.

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Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar 4

Koruma altına alınan ve nesli tehlike altında olan türler listesinde yer alan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.

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