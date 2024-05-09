Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar

Biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine istinaden toplam 3 milyon 871 bin 410 lira para cezası kesildi.

Topladıkları 46 kilogram salep yumrusuna da tekrar doğaya kazandırılması amacıyla el kondu.