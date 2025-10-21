Üzümlü ilçesinde çilek üretimiyle dikkat çeken Karatepe, tarımda örnek bir başarı hikâyesine imza atıyor. 30 bin adet fideye sahip olduklarını belirten genç biyomühendis, bu yıl 15 tonluk bir rekolte hedeflediklerini söyledi.

Çileğin ekonomik getirisinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Karatepe, Erzincan’ın iklim şartlarının bu tür üretim için oldukça uygun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda üretimin hem bölgeye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Karatepe, tarım yapmak isteyen girişimcilere de seslendi.

"Bu işe giren pişman olmaz" diyen Karatepe, doğru planlama ve teknikle Erzincan’da çilek üretiminin sürdürülebilir ve kazançlı bir sektör haline gelebileceğini söyledi.

Üretim kapasitesini artırmayı ve bölge çiftçileriyle iş birliği yaparak çilek tarımını daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen Uğur Yunus Karatepe, Erzincan’ı bu alanda marka şehir haline getirmek istiyor.