Biyonik elin mucizesi! Kol olmadan hareket mümkün

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Open Bionics, protez teknolojisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Kullanıcıdan ayrıldığında bile hareket edebilen dünyanın ilk kablosuz biyonik eli “Hero PRO”yu tanıtan şirket, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir yenilikle engelli bireylerin hayatını dönüştürmeyi hedefledi. Bu çığır açan cihaz, su geçirmez özelliği, hafif tasarımı ve benzersiz hareket kabiliyetiyle protez sektöründe standartları yeniden tanımladı.

Open Bionics’in kurucu ortağı ve CEO’su Samantha Payne, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Bu el, önde gelen biyonik ellerden iki kat daha hızlı ve güçlü. Aynı zamanda tamamen kablosuz, su geçirmez ve şimdiye kadarki en hafif biyonik el” dedi. Payne, cihazın “bilim kurgudan fırlamış gibi” olduğunu vurgulayarak, teknolojinin engelli bireylerin bağımsızlığını artıracağını belirtti.

TEKNOLOJİNİN ARKASINDAKİ BİLİM

Hero PRO, MyoPods adı verilen kablosuz elektromiyografi (EMG) elektrotları sayesinde çalıştı. Bu elektrotlar, ampute bireyin kolundaki kas sinyallerini algılayarak biyonik parmaklara hareket komutları gönderdi.

Bristol Üniversitesi’nden biyomedikal mühendisi Dr. Jonathan Rossiter, bu teknolojinin sinir-bilgisayar arayüzlerinde önemli bir ilerleme olduğunu söyledi:

“Kablosuz EMG sensörleri, protezin kullanıcıdan bağımsız hareket etmesini sağlayarak hem işlevselliği hem de kullanım kolaylığını artırıyor. Bu, biyonik teknolojide bir devrim.”

MIT Media Lab’den nörobilimci Dr. Anil Seth ise cihazın psikolojik etkilerine dikkat çekti:

“Biyonik protezler, yalnızca fiziksel işlevselliği geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların özgüvenini ve sosyal entegrasyonunu güçlendirir. Hero PRO’nun bağımsız hareket kabiliyeti, bu etkiyi daha da artırabilir.”

Seth, bu tür teknolojilerin insan-makine etkileşimini yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

KULLANICI DENEYİMİ: TİLLY LOCKEY’İN HİKAYESİ

Biyonik elin en çarpıcı hikayelerinden biri, 19 yaşındaki Tilly Lockey’e ait. Menenjit nedeniyle çocukken iki elini kaybeden Lockey, son 9 yıldır Open Bionics’in protezlerini kullanıyor.

Hero PRO’nun geliştirilmesinde geri bildirimleriyle önemli bir rol oynayan Lockey, cihazın rakipsiz olduğunu söyledi:

“Bu kollar çok daha güçlü. Elimi çıkarıp kablosuz sensörler aracılığıyla masanın üzerinden hareket ettirebiliyorum, hatta bana geri dönmesini sağlayabiliyorum. Teknolojinin bu kadar epik olduğunu hayal bile edemezsiniz.”

Lockey, bileklerini 360 derece döndürebildiğini ekleyerek, “Bunu yapabilen başka bir kol yok” dedi.

Lockey’in deneyimi, cihazın günlük yaşamda sağladığı özgürlüğü gözler önüne serdi. 3D tarama ve baskı teknolojileriyle kişiye özel üretilen Hero PRO, kullanıcıların farklı aktiviteler için protezlerini özelleştirmesine olanak tanındı.

Örneğin, spor veya müzik aleti çalma gibi özel eklentilerle protez, kullanıcıların yaşam tarzına uyum sağladı.

PROTEZ TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ

Open Bionics’in başarısı, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda erişilebilirlik odaklı bir vizyonun sonucu. Şirket, 2014’ten bu yana 3D baskı teknolojisiyle uygun maliyetli protezler üreterek binlerce kullanıcıya ulaştı.

Imperial College London’dan biyomekanik uzmanı Prof. Anthony Bull, Open Bionics’in yaklaşımını övdü:

“Bu teknoloji, yüksek performanslı protezleri daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Kablosuz tasarım, hem maliyetleri düşürüyor hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.”

Bienal, Hero PRO’nun tamamen su geçirmez olması, cihazı diğer protezlerden ayıran bir diğer özellik. Bu, kullanıcıların yüzme gibi aktivitelerde protezi güvenle kullanmasını sağladı. Ayrıca, cihazın hafif yapısı, uzun süreli kullanımda konfor sundu.

GELECEKTE NELER VAR?

Open Bionics, Hero PRO’nun başarısını temel alarak biyonik teknolojide yeni sınırlar keşfetmeyi planladı. Şirket, yapay zeka destekli protezler ve dokunma hissi sağlayan sensörler üzerinde çalıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden biyonik teknoloji uzmanı Dr. Nitish Thakor, bu gelişmelerin geleceğini değerlendirdi:

“Kablosuz biyonik eller, sinir sistemine entegre edilen daha gelişmiş arayüzlerle birleştiğinde, kullanıcılar protezlerini tamamen doğal bir uzuv gibi hissedebilir. Bu, biyonik çağın sadece başlangıcı.”

Hero PRO, halihazırda dünya çapında büyük ilgi gördü. Open Bionics’in sosyal medya paylaşımlarında, cihazın tanıtıldığı televizyon programları ve kullanıcı hikayeleri geniş yankı uyandırıyor. Şirket, “Bu sadece bir protez değil, bir yaşam tarzı devrimi” diyerek Hero PRO’nun etkisini vurguluyor.

ENGELLİLER İÇİN YENİ BİR UFUK

Hero PRO, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımı güçlendirme potansiyeline sahip. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde yaklaşık 30 milyon insan protez uzuvlara ihtiyaç duyuyor. Open Bionics’in yenilikçi yaklaşımı, bu ihtiyacı karşılamada önemli bir adım olarak görüldü.

Samantha Payne, “Amacımız, teknolojinin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak. Hero PRO, bu vizyonun bir yansıması” dedi.

Biyonik el, tıbbi ve teknolojik inovasyonun birleştiği bir başyapıt olarak protez dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Open Bionics’in bu başarısı, insanlığın teknolojiyle sınırları zorlamaya devam edeceğinin güçlü bir kanıtı.