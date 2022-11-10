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Biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı üretim çalışmaları başlatılacak

Ankara Üniversitesince yürütülen "Stratejik Öneme Sahip Molekülden İlaca Kadar Yenilikçi Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretim" projesi kapsamında ilaç ve aşı üretim çalışmaları yapılacak.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:40
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Biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı üretim çalışmaları nasıl yapılacak?

Biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı üretim çalışmaları başlatılacak
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Avrupa Birliği projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen projenin tanıtım toplantısı, Ankara Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye, İtalya, Portekiz ve Hollanda'dan birçok kurumla birlikte projeyi yürüttüklerini söyledi.

Projenin iki yıl devam edeceğini bildiren Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak yürüttüğümüz bu proje ile sadece Türkiye değil, insanlık ilaç ve aşı geliştirme noktasında yepyeni deneyimler kazanacak." denildi.

Biyoteknolojik yöntemle üretilen ilaçların Türkiye için büyük bir maliyeti karşılayacağını açıklayan Ünüvar, yöntemin sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda kamu maliyesi açısından da büyük bir kapıyı açacağına işaret etti.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Cansaran Duman ise Kovid-19 salgını sonrası hem Türkiye'de hem de dünyada aşı ve ilaç üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Yeni salgınlar ve olası sağlık problemlerine karşı önlem almak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Duman, şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında modern ilaç üretim süreçleri olan biyolojik, biyoteknolojik, nanoteknolojik uygulamaları o alanda çalışacak uygulayıcılara, hem eğitimle hem Ar-Ge çalışmalarını deneysel olarak göstererek hem de molekülden ilaca gidecek yolda klinik çalışmalar, patent süreçleri ve ilaç başvuru dosyalarının hazırlanmasına kadar ilaç üretiminin tüm sürecini göstermeye çalışacağız."

Kronik, nadir ve kanser hastalıkları üzerine yenilikçi uygulamalarla çalışmalar yapacaklarını dile getiren Duman, şunları sözlerine ekledi:

"Şu anda hem çözümü bulunamamış hem de en fazla çıktıyı gerektiren kanser ilaçlarıdır. Bu anlamda biyolojik organizmalardan elde ettiğimiz etken maddelerin özellikle kanserle ilişkili süreçlerde biyoteknolojik ve nanoteknolojik yöntemleri uygulayarak etkinliğini doğrulayabilirsek pazarda en fazla çıktının neden olduğu bu molekülü ülkemize kazandırmak adına önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz."

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