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Galatasaray Kulüpler Birliği bildirisini paylaşmak istemedi: Biz bağırmadık bizimle ilgisi yok

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı geç paylaştı. Nedeni ise belli oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:35
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Biz bağırmadık bizimle ilgisi yok: Galatasaray Kulüpler Birliği bildirisini paylaşmak istemedi

Galatasaray Kulüpler Birliği bildirisini paylaşmak istemedi: Biz bağırmadık bizimle ilgisi yok
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Kulüpler Birliği, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinde yapılan 'Hükümet istifa' tezahüratı hakkında paylaşım yaptı.

Kulüpler Birliği'nin yaptığı bu açıklamayı Fenerbahçe alıntıladı. Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri ise RT yaptı. Galatasaray ise bildirinin yayınlanmasından uzun bir süre sonra RT yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. 

Fotospor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamanın geç RT yapılmasının sebebi belli oldu. 

Yönetim kurulundan bazı isimler, bildirinin kendilerinin bilgisi dışında yazıldığını, Galatasaray'ı ilgilendirmediğini sosyal medya hesaplarından kullanılmamasını talep etti. 

Ayrıca yöneticiler, Galatasaray'ın 'Hükümet istifa' protestolarına katılmadığı için bildiriyle ilgilerinin olmadığını ifade etti.

Başkan Dursun Özbek ise böylesine zor günlerden geçerken yapılan açıklamaya tepkilerini herkesten sonra sadece RT yaparak gösterdiklerini daha fazla görmezden gelmemek gerektiğini savundu. 

Bazı yöneticilerin şerhine rağmen paylaşılmasını istedi. Sosyal medya ekibinden üzerine üst üste paylaşımlar yapılmasını talep ederek paylaşılmasını rica etti.

Galatasaray'ın, Kulüpler Birliği açıklamasını RT yaptıktan hemen sonra Zaniolo paylaşımı yapması dikkat çekti.

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