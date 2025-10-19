Ümit Özdağ ile Müsavat Dervişoğlu ittifak kahvelerini içerken biz de İskender Öksüz Hoca ile birlikte bir yerlerde kahvemizi içeriz.

Milliyeti Kongre Derneğinin 12 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği 3. kurultaya ben de çağrılmıştım. Rahatsız olduğum için katılamadım ama Ümit Özdağ ile Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmalarını YouTube’dan dinledim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuşmasının sonlarında şöyle dedi:

“Ben diyorum ki herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz.”

Özdağ’ın bu sözü üzerine salonda büyük bir alkış fırtınası yaşandı.

Ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da şunları söyledi:

"Ümit Hoca, konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek, size haksızlık etmek anlamına gelir.”

Yine bir alkış tufanı…

Aslında bu sözler ve alkışlar, Toplum Çalışmaları Enstitüsünün “Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası” raporunu destekliyor. Rapora göre Türkiye’nin % 73,4’ü kendilerini “milliyetçi” veya “çok milliyetçi” olarak kabul ediyor. Bu oran Zafer Partisi seçmenlerinde % 98,2, İYİ Parti seçmenlerinde % 85,9’dur. Toplum Çalışmaları Enstitüsünün Öcalan’la yürütülen süreç hakkındaki seçmen görüşlerini de dikkate alırsak İYİ Parti ve Zafer ittifakının seçimlerde büyük bir başarı göstermesi kaçınılmazdır.

Ümit Özdağ ile Müsavat Dervişoğlu ittifak kahvelerini içerken biz de İskender Öksüz Hoca ile birlikte bir yerlerde kahvemizi içeriz. Böyle bir durumda kahve dostluklarının sınırlı olacağını da sanmıyorum. Nice dostlar ittifak kahvesi için bir araya geleceklerdir.

İyisi mi işi bir kahve şölenine döndürelim. Büyük bir meydanda büyük bir şölen! Sahnede Türk dünyası müzikleri, ellerde Türk kahveleri. Hareketli parçalarda bütün meydan halk oyunlarına katılıyor. Bir köşede Karadeniz horonu, bir köşede Ankara havası, bir köşede zeybek. Başka bir köşede Azerbaycan ve Kafkas oyunları, ötede Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Tatar, Başkurt oyunları… Bir yanda Altın hızma mülayim, bir yanda Dillirga’dan gece geçtim, bir yanda Ey güzel Kırım… Şiiriyle, musikisi ile, rakslarıyla tam bir şölen. Ve şölenin ana simgesi Türk kahvesi.

Şölen olmazsa biz de bir yerlerde kahve içeriz. Yeter ki Ümit Hoca ile Müsavat Başkan bir araya gelip kahvelerini içsinler.

Öcalan için zılgıtlar çekildiği şu günlerde biz yine de şöleni düşünelim derim. Unutmayalım ki Başbuğ Alparslan Türkeş de işe Altaylardan Tuna’ya geceleri ile başlamıştı. Hem de henüz Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını taşırken.

Şiir, musiki ve raks… Milliyetçilik bir ruhtur ve bunlar milliyetçi ruhun coşkusudur.