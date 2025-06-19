Biz gerçekten voleybol ülkesiyiz: İşte ispatı

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin dün İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendiği maç, Millet Ligi tarihinde en çok seyircinin tribünde yer aldığı ikinci maç oldu.

Filenin Sultanları'nı İstanbul'da 14 bin 487 kişi destekledi.

Bu maçla birlikte Millet Ligi tarihindeki en yüksek seyircili 10 maçın 9'u Türkiye'den olmuş oldu.

Listenin ilk sırasında 15 bin 420 seyirci ile Türkiye'nin 2022'de Ankara'da İtalya ile karşılaştığı maç yer aldı.

10'uncu sırada ise bu yıl Rio'da Brezilya ile ABD'nin karşı karşıya geldiği maç yer aldı. 10 bin 853 kişinin izlediği bu maç dışında ilk 10'daki maçların tamamı Türkiye'de oynandı.