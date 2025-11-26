Meclis’teki İmralı komisyonu PKK lideri Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmek istedi. Bu talep gelince komisyon bir anda dağıldı. CHP İmralı için üye vermedi, Demokrat Parti komisyondan çekildi, komisyondaki diğer partiler de tavır aldı. AKP, MHP ve DEM Parti baş başa kaldı ve üç milletvekiliyle bir heyet oluşturdu.

AKP, MHP ve DEM Parti heyetinin dün İmralı’ya gitmek üzere yola çıktığı haberleri geçildi. Sonra İmralı’ya vardıkları, sonra aslında hiç gitmedikleri yazıldı. Yazılanlar silindi!

İmralı heyeti üyesi AKP Milletvekili Hüseyin Yayman “Ben gitmedim” dedi. Sonra TBMM’den resmi açıklama geldi, “gittiler” diye… Hal böyle olunca AKP’li Yayman çıktı bu kez “Evet gittik” dedi.

Kamuoyu bu anlamsız karmaşayla boğuşurken, bu süreç denilen şeyde başka ipuçları beliriyordu.

Öncelikle bir hafıza tazeleyelim.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tam üç ay önce “Federalizm yerine, anayasada yer alan ve toplumsal bileşenlerin özelliklerini koruyan ademi merkeziyetçiliği uygulayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye için 'Osmanlı tipi millet sistemi' önerisini yaptı. Yani bu öneri de “ademi merkeziyetçiliğe” çıkıyordu.

Suriye’de “federasyon” isteyen PKK ise elbette “ademi merkeziyetçiliğe” yeşil ışık yakıyordu.

Zaten, Suriye için daha önce, ‘Tek millet, tek halk, tek ordu ve tek Suriye’ diyen Tom Barrack, 'Osmanlı tipi millet sistemi' önerisini de SDG komutanı Mazlum Abdi ile görüştükten sonra yapmıştı.

AKP, MHP VE DEM PARTİ’DEN OLUŞAN HEYET ÖCALAN’LA SURİYE KONUŞMUŞ

Hafızamızı tazeledikten sonra başlayalım.

Hani şu, Süleymaniye’deki silah yakma müsameresine gerilla kıyafetine benzer bir giysiyle gitti diye konuşulan Gazeteci!

Hani şu, FETÖ bankasından aldığı krediyle… Neyse onu zaten anlatmıştım, şimdi mevzu başka… Okumak isteyen için o yazının linki şöyle:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ibb-otobusunden-akp-avukatligina-iste-nagehan-alcinin-kara-kutusundan-cikanlar-979734h.htm

Evet, Nagehan Alçı…

AKP, MHP ve DEM Parti’den oluşan İmralı heyetinin Öcalan’la görüşmesiyle ilgili Nagehan Alçı şunları yazdı:

“Terörsüz Türkiye Komisyonunun 3 üyesi bu sabah 11’de İmralı’ya gitmişler, 16’ya kadar adada kalmışlar. Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat sürmüş. Bana gelen bilgi gayet olumlu geçtiği yönünde. Suriye meselesi de konuşulmuş.”

Nagehan Alcı X paylaşımı

Şimdi, bu mesajda en kritik nokta aslında en geçiştirilen nokta… Yani “Suriye meselesi de konuşulmuş” cümlesi…

Neden Suriye meselesi bu mesajda yer almak zorunda?

Sorunun yanıtını arayalım.

MAZLUM ABDİ SAHNEDE

SDG komutanı Mazlum Abdi geçen hafta Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) kapsamında Duhok’taydı.

Çekti takım elbisesini, aynı eski HTŞ lideri Şara gibi…

Abdi, “Biz Esad dönemindeki merkezi sisteme dönülmesine izin vermeyeceğiz. 15 yıldır verilen savaş Suriye'de tüm bileşenlerin merkezi olmayan bir sistem ile herkesin kendisini yönetmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla yine “federasyonu” işaret etmiş oldu.

Mazlum Abdi dün ise Mezopotamya Ajansı’na konuşup Öcalan ile görüşmek istediğini söyledi.

Abdi, “Bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ile İmralı arasında görüşmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Rojava ile İmralı arasında…

ROJAVA’DAKİ GAZETECİ: AMBERİN ZAMAN

Rojava’daki gazeteci, Amberin Zaman’a bakalım şimdi de…

Dün, önceki gün ve ondan önceki gün…

Amberin Zaman, Rojava’daydı ve Mazlum Abdi ile görüştü.

Amberin Zaman X paylaşımı

Abdi’nin Duhok’taki konuşması sırasında da heyetinde yer almıştı.

Amberin Zaman, Mazlum Abdi ve heyet

Amberin Zaman, günlerdir sosyal medyada “Rojava’da sabah”, “Rojava’da üniversite mezuniyeti”, “Rojava’da petrol üretimi” diyerek videolar, fotoğraflar paylaştı.

Ancak…

AKP, MHP ve DEM Partili vekillerden oluşan heyet İmralı’ya gidince “tarihi günler” notunu düştü.

İmralı’daki görüşmelerin Rojava’dan bakınca ne kadar kritik olduğunu vurguluyordu.

ERDOĞAN VE YAVERİ BU ‘ADEMİ MERKEZİYET’ İŞİNE NE DİYOR?

Tarihi günlere bir de Türkiye’den bakalım.

Geçen gün Yeniçağ’da okudunuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, son yazısında “ademi merkeziyet” baklasını ağzından bir kez daha çıkardı. En son iki ay önce bahsetmişti.

Okumak için tıklayınız:

Peki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ademi merkeziyet işlerine ne diyor?

AKP’nin iktidara gelmesinden bugüne Tayyip Erdoğan dönem dönem ademi merkeziyetçilik konusu gündeme getirdi. Ademi merkeziyetçilik yoğun olarak birinci çözüm süreci döneminde tartışılmıştı.

Erdoğan 2010 yılında ademi merkeziyetçilik tanımına ilişkin konuşmuş ve kendisinin, ademi merkeziyetçiliği savunan birisi olduğunu belirtmişti.

İmralı’ya bakınca, “Rojava’ya bak” diyorlar. Oraya da bakınca, ademi merkeziyeti raftan indiriyorlar…