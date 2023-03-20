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Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne fragmanı yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Melisa Sözen’in yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Netflix platformunda izleyeceğimiz Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne fragmanı yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:59
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Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne fragmanı yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne ne zaman başlıyor?

Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne fragmanı yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne ne zaman başlıyor?
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Netflix'in yeni dizisi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Başrolde Melisa Sözen’in olduğu Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne fragmanı yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne ne zaman başlıyor?

Yönetmenliğini Gökçen Usta ve Umut Aral'ın, senaristliğini ise Ertan Kurtulan'ın üstlendiği Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, bir anne ve kızın travmatik hikayesini konu ediniyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızın hikayesini konu ediniyor. Anne ve kız, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, 8 bölümden oluşuyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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