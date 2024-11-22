Bizans dönemine ait mezarlık “sit alanı” ilan edildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bizans dönemine ait mezarlık “sit alanı” ilan edildi!

Bolu'da Bizans dönemine ait mezarlık, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alındı.

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Mahallesi yaylasında bulunan Bizans dönemine ait mezarlığın koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulundu.

Mezarlığın bulunduğu bölgede Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tarihi mezarlık alanının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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