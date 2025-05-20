Bizans kalıntılarında süs balığı operasyonu

Kaynak: İHA
Bizans kalıntılarında süs balığı operasyonu

Eskişehir Günyüzü’nde vatandaşlar, Bizans döneminden kalma tarihi hamam kalıntılarında süs balıklarını kaçak avlayan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasına kurdukları tuzaklarla kaçak süs balığı avladı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirip şüphelileri kendi imkanlarıyla yakaladı. Bölge halkının ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakaladığı şüpheliler, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerince olay yerindeki ekipmanlara el konulurken, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

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