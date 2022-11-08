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Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Bizdekiler üstüne teşekkür edilip uğurlanıyor

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, eşi Zübeyde Temizel’e makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:17
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Bizdekiler üstüne teşekkür edilip uğurlanıyor. Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı

Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Bizdekiler üstüne teşekkür edilip uğurlanıyor
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Eşi Zübeyde Temizel’e makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Almanya Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sonrası düzenlenen referendumla belediye başkanı görevden alındı.

Euronews'da yer alan habere göre, Almanya'nın önde gelen finans merkezi Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti. Pazar günü yapılan referandumda oy kullananların 95,1'i başkanın görevden alınmasını istedi.



"AŞIRI DERECEDE YÜKSEK MAAŞ" ALDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Feldmann hakkında Frankfurt savcılığı geçen martta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatmıştı. Feldmann'ın 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği çocuk kreşinin yöneticiliğini yapan belediye başkanının eşinin "aşırı derecede yüksek bir maaş" aldığı ileri sürülmüştü. Bunun karşılığında politikacının kurumun çıkarlarını ön planda tutmayı kabul ettiği iddia ediliyordu.

Davası geçen ay başlayan 64 yaşındaki Frankfurt Belediye Başkanı ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
 

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