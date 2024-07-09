Bizden her yıl 12 milyar lira Telsiz Kullanım Ücreti topluyorlar. Ozan Bingöl bu paraların nereye gittiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bizden her yıl 12 milyar lira Telsiz Kullanım Ücreti topluyorlar. Ozan Bingöl bu paraların nereye gittiğini açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl haberimizin bile olmadığı ancak her ay bizden alınan vergiyi açıkladı. Yıllık 12 milyar lirayı bulan bu gelirin nereye ne amaçla kullanıldığı sorusu izleyenlerin aklına takıldı.

Adeta bir vergi cennetine döndürülen Türkiye’de vatandaşlar artık nereye ne para harcadığını, her ay hangi isim altında kaç para vergi verdiğini takip edemez duruma düştü. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, her ay bizden alınan ancak çoğumuzun haberinin bile olmadığı Telsiz Kullanım ücreti vergisinin detaylarını açıkladı.

Cep telefonu kullanan herkesten alınan aylık 14 lira 94 kuruşluk vergi ile yıllık toplanan ücretin 12 milyar liraya tekabül ettiğini açıkladı. Alınan bu paranın zorla alındığından dolayı aslında bir nevi dolaylı vergiye dönüştüğünü belirten Bingöl, telsizin kendisinden bile bu kadar para toplanmadığını açıkladı.

“VERGİNİN VERGİSİNİ TÜRKLER BULDU”

Vergi uzmanı Bingöl, alınan vergi karşısında kendisinin de hayretler içerisinde olduğunu aktardı. Yıllar önce bu konuda kurduğu bir cümleyi hatırlatan Bingöl şu ifadeleri kullandı: “Parayı Lidyalılar vergiyi Sümerliler verginin vergisini Türkler bulmuştur diye. Ama olayın buraya geleceğini ben de hayal edemedim.”

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