Bizi Birleştiren Hayat Kanal D’de başlıyor

Kanal D, günlük dizi formatındaki yapımlarına bir yenisini daha ekliyor.

"Bizi Birleştiren Hayat" adlı yeni dizisi, pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekibi, ilk bölümü Işıklar Film Platosu'nda kurulan dev ekranda birlikte izleyerek bu özel anı paylaştı. Oyuncular, dizinin yayınlanmasına günler kala büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı'nın başrollerini paylaştığı dizinin yapımını Royal Pictures üstleniyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu gibi isimler yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan dizinin senaryosu Berrin Tezcan Dağçınar tarafından yazılırken, yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor.

Dizinin başrol oyuncularından Nilgün Kasapbaşoğlu (Münevver), dizi çekimlerinin oldukça yoğun ve titizlikle geçtiğini belirterek, "Yönetmenlerimiz her detayla ilgileniyor. Seyircilerin ailece izleyebileceği bir dizi hazırlıyoruz ve bu projede olmaktan dolayı çok mutluyuz," dedi. Kayra Zabcı (Yasemin) ise sette oldukça keyifli ve güler yüzlü bir çalışma ortamı olduğunu belirterek, "Takdir artık seyircinin," ifadesini kullandı.

Yeşim Ceylan (Ayfer), canlandırdığı karakterin neşeli ama aynı zamanda hırslı olduğunu belirterek, seyircilere keyifli bir izleme deneyimi sunmayı umduğunu söyledi. Şerif Bozkurt (Halil) ise, dizinin senaryosunun izleyiciyi her bölümde meraklandıracağını ve Halil karakterinin adalet duygusu gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Dizinin diğer oyuncularından Emir Gülsever (Burak), Elif Naz Sabuncu (Pınar), Farah Nesrin Yıldırım (Emektar Suzan), Hazal Güzel (Mine), ve Öznur Kula (Pakize) da projeye dair görüşlerini paylaştılar. Oyuncular, dizide yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, izleyicilere keyifli bir dizi deneyimi vaat ettiler.

DİZİNİN HİKAYESİ

Dizinin hikayesi, soylu bir aileden gelen Münevver Hanım’ın (Nilgün Kasapbaşoğlu) konağında geçen olaylar etrafında şekilleniyor. Münevver Hanım, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yılların eskitemediği görkemli konağında yaşamaktadır. Bir gece, ablası tarafından konağın kapısına bırakılan küçük kız çocuğu, Münevver Hanım’ın ve birçok kişinin hayatını değiştirecektir. Küçük kızın boynundaki kolyeyi gören Münevver, yıllardır kendisini aramayan kızının peşine düşer ve ardı ardına sırlar açığa çıkmaya başlar. Açığa çıkan sırlar ve bir cinayet, Münevver dahil birçok kişinin hayatını altüst edecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

“Bizi Birleştiren Hayat”, bu entrikalar ve sırlarla dolu hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.