Bizi çöp gibi aldılar. Diyanetin gözaltına aldırdığı Türk hacı adayları Erdoğan'dan yardım istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bizi çöp gibi aldılar. Diyanetin gözaltına aldırdığı Türk hacı adayları Erdoğan'dan yardım istedi

Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan vatandaşların yardım çağrısında bulunduğu video sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Diyanet'in, Suudi Arabistan'a seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi yetkililere şikayet ettiği iddia edidi.

Suudi makamların, Diyanet'in bildirdiği bu vatandaşları otel otel arayarak bulduğu ve her birine 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestiği, ardından da sınır dışı ettiği belirtildi.

AİLELERİ HACILARA ULAŞAMIYOR

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, gözaltında tutulan Türk vatandaşlarının yardım çağrısını duyurdu. Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden bazı vatandaşlar, Diyanet’in ihbarı üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor" dedi. Ayrıca videolu paylaşımında "Aileleri hacılara ulaşamıyor" notunu düştü.

88.png

“BİZİ ÇÖP GİBİ ALDILAR“

Saymaz'ın paylaştığı videoda, gözaltında tutulan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halimizi görüyorsunuz. Bize niye hac vizesi verildi? Bizi polisler aldığı gibi getirdi. Bizi çöp gibi aldılar Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyoruz. Acil yardım bekliyoruz" dediği görülüyor.

ii.png

KAPILARI KIRARAK GİRMİŞLERDİ

Diyanet’in şikayeti sonrasında Suudi yetkililer, Türk hacı adaylarını kaldıkları otellerde bularak 10 bin riyal (86 bin lira para cezası) vererek Türkiye’ye sınır dışı ettiği, yetkililerin otellerde arayarak bulduğu Türk hacı adayları yakınlarına gönderdiği mesajlarda Suudi polislerin odalarına baskın yapar gibi girdiğini anlatmıştı.

a.png

İLAÇLARINI BİLE ALDILAR

Ayrıca Türk hacı adayları Suudi polislerin ellerinden ilaçlarını ve yiyeceklerini bile aldığını ve bu yüzden aç kaldıklarını söylemişti.

ab.png

İlgili Haberler
Diyanet’in şikâyet ettiği Türk hacıların odasına Suudi polisler kapıları kırıp girdi
Diyanet ihbar etti Türk hacılar sınır dışı edildi
Son Haberler
Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu Gündem
Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu
Mehmetçik bayramda da görev başında Gündem
Mehmetçik bayramda da görev başında
Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Gündem
Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı Ekonomi
Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı
79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Gündem
79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
THY’den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama Gündem
THY’den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı. Köylülerle bayramlaştı Gündem
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı. Köylülerle bayramlaştı