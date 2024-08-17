Bizi Fatih Altaylı Yaktı. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara açıkladı

Ülkemizde uygulanmakta olan sınav sisteminin ilginçliğine dikkat çekmek adına Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Özkara, eksi 1,75 fizik net yapmasına rağmen fizik bölümüne yerleşti.

Prof. Özkara, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan resmi sonuçlarını yayınladı. Yöneticisi olduğu AkademikLink adlı hesap üzerinden yaptığı paylaşımda "Eksi 1,75 fizik netimle fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Peki sizin durumlar nasıl?" mesajıyla da eleştirilerini yineledi.

“BİZİ FATİH ALTAYLI YAKTI”

YKS sonuçlarını paylaşmasından sonra bir kez daha ülke gündeminin zirvesine oturan Prof. Özkara, bu defa AkademikLink adlı Youtube kanalından takipçilerine seslendi.

Sözlerine mahzun bir tavır takınarak “Her şey Fatih Altaylı'ya çıkmamla başladı. Bizi Fatih Altaylı yaktı.” sözleriyle başlayan akademisyen "Şaka, şaka" diyerek ortamı yumuşattı.

Medyada yer almaya başlamasından sonra kendisine karşı artan ilginin YKS protestosu ile arşa çıktığını belirten profesör, işlerin bambaşka yerlere gittiğinin altını çizdikten sonra çektiği video ile olayların iç yüzünü anlatmak istediğini ve böylelikle de yanlış anlaşılmanın önüne geçeceğini umduğunu belirtti.

Türkiye'de tarafların farklı fikirlere saygı duymadığını, fikir farklılıklarının hoş görülmediğini söyleyen Prof. Özkara, sözlerine dünyanın en güzel şeyinin farklı fikirlerle tartışabilmek olduğunu belirtti. Akademisyenin diğer açıklamaları ise şöyle:

"HİÇBİR ŞEKİLDE CEBİME BİR GELİR GELMİYOR"

Fatih Alaylı programdan bahsedeyim. Bayağı da bir ilgi Oldu teşekkürler. benim orada söylediğim sayılarda istatistiklerde mutlaka hatalar vardır ufak tefek. bir şey bir anda geri dönmeyecekler elbette ki hatalar yapıyoruz ama bizim iyi niyetimiz baki.

Ben o program ne yaptım? Dedim ki "Bakın Türkiye'de bir sorun var değil mi akademide bir sorun var üretimle ilgili sorunumuz var liyakatle ilgili sorun var maaşlarla da ilgili sorun var hepsi var bunların hepsi bir arada bir sorun" Bunları dile getirmek bence taraf olmak değil. Bunları dillendirmek öyle ya da böyle ülkenin geleceği için endişelenmemden dolayı ortaya çıkan bir durum. Benim niyetim bunlardan bahsedeyim popüler olayım falan değil ki. Birçok insan, birçok akademisyenimiz biliyorum beni bununla suçladılar. İlk önce para işte akademik maaşların düşük olması ve benim profesörlük maaşım henüz olmaması ve buradaki paranın bana tatlı gelmesinden dolayı suçladılar. Halbuki biz bağışlıyoruz gelirlerimizi yıllar boyunca. Hiçbir şekilde cebime bir gelir gelmiyor buradan

Fatih Altaylı’nın programında da bugüne kadar bu kanalda da yapmaya çalıştığım şey şu: gördüğüm bazı yanlışlar var, kendi akıl süzgecimden geçiriyorum ve burada bir sorun var diyor bana. Tekrar ediyorum altını çizerek yanlış anlaşılmaktan gerçekten bıktım.

“EKSİ FİZİK NETİYLE FİZİK BÖLÜMÜ KAZANABİLİYOR”

Eksi netlerle ilgili bölüm kazanılabilir değil mi? Yani ben mesela eksi tarih netiyle geçen yıl tarih bölümleri kazanılabiliniyordu. Böyle bir durum var. Bence bu çalışır durumda bir hata. Hani çocuğun belli ki ilgisi yok. Bu çocuğun o üniversitede, o bölümü okuması çok manalı değil. Bu düşünceden dolayı da bir şey yaptık. Ben YKS'ye takıldım.

Bizim bir hatamız oldu. Ben YKS'de, TYT'de, Fen Bilimleri’nde 3 tane fizik seçtim seçtim, 3 tane yanlış yaptım. AYT 'de 3 tane fizik seçtim saldım iki yanlış bir doğru yaptım yani toplamda 5 yanlışım, 1 de doğrum var. Bu da bizim 0.25 fen bilimleri ve fizik alanında yanlış olanları getiriyor değil mi?

- 0.25 net mevcut biz burada şu şekilde bir hata yaptık ekipçe: o anın heyecanıyla 2 yanlış 1 doğruyu -1.75 net gibi düşündük ve bir anda böyle bir açıklama yaptık. Yanlışı fark ettiğiniz anda bütün gerçekleri söyledik: “Hayır bizim -1.75 netimiz değil, fen bilimleri ve AYT’ninkini bir araya getiren veride, TYT ve AYT'de - 0.25 netimiz var. Sadece TYT alırsak 0.50 netimiz var” ama temelde yanlışım, fizik okuma iddiasında olan birisi olarak fizik yanlışım doğrularımdan çok daha fazla ve ben bunla fizik bölümü kazanılabilir haldeyim.

Hiçbir zaman böyle bir şey demedik onun da altını çizeyim “Sadece eksi netlerle üniversite kazanılıyor demedik” Benim söylediğim şuydu “eksi fizik netiyle fizik bölümü kazanabiliyor”