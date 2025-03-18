"Bizi kim alabilir" diyerek ateş açmışlardı! Gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
"Bizi kim alabilir" diyerek ateş açmışlardı! Gözaltına alındılar

Malatya'da "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tüfekle ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında "Bizi kim alabilir?" diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir zanlının da bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Bizi kim alabilir" diyerek ateş açmıştı! Gözaltına alındılar

"Bizi kim alabilir" diyerek ateş açmıştı! Gözaltına alındılar

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