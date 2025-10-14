A Milli Futbol Takımı’mız, Dünya Kupası Elemeleri E grubu maçında deplasmanda Bulgaristan’ı tarihi bir skorla yendi. İspanya karşısında aldığımız hezimet sonrasında hepimizin kafasında acaba maç nasıl bitecek soruları vardı. Korktuğumuz başımıza gelmedi. 6-1’lik skorla hepimizin göğsünü kabarttı. İlk yarı çok stresli geçti. Karşılaşmaya çok iyi başladık.

Golü erken bulmamıza rağmen İlk yarıda istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Milli Takımımız vardı. Son zamanlarda izlediğim, keyif aldığım, keyiften dört köşe olduğum bir karşılaşma izledim. Yok böyle futbol, yok böyle mutluluk diyebilirim. Bulgaristan karşılaşması çok önemliydi ve mutlaka 3 puan alınması gerekiyordu.

2’inci yarıda oynadığımız üst düzey performansla hem 3 puanı aldık, hem de İspanya karşısında aldığımız kötü sonucu bir nebze olsa da unutturduk. A Milli Takımızın Bulgaristan karşısında ikinci yarıda oynadığı oyun hepimizi büyüledi. Ne yazsak az gelir, müthiş bir galibiyet aldık.

Sahada bütün takım çok iyiydi ama yıldızlaşan oyuncularımız vardı. Kenan Yıldız soy ismi gibi yıldızlaştı. İkinci golde katkısı çok büyük. Atılan uzun topu sonuna kadar kovalayıp, rakibinin kendi kalesi gol atmasını sağladı. 3 ve 4’üncü golü attı. 10 dakika içersin de 3 gole direk katkı sağlayarak skorun 4-1 olmasını sağladı. Her geçen gün oynadığı futbol ve takıma verdiği üst düzey katkı ile süperstar olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Top ayağına ne zaman gelse heyecanlandırıyor bizleri.

Ayağının içini kusursuz kullanıyor. Attığı 2 golde sağ ayak içiyle ters köşeye tertemiz vuruş yaptı. Arda Güler’de sahada yıldızlaşan isimlerin başında geldi. Bu sezon bambaşka bir Arda var sahada. Real Madrid’de düzenli forma giymeye başladı. Attığı gol, yaptığı asist ile ben yıldız futbolcuyum diyor.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu da çok istekli ve arzuluydu. Takımı kusursuz yönetip, yönlendirdi. Milli Takımımız çok önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Vincenzo Montella A Milli Takımımızda tarihe geçen performans sergiliyor.

. A Milli Takımımızda en çok galibiyet alan 3’üncü teknik direktör

. 14 Galibiyetle A Milli Takım’da en çok galibiyet alan yabancı teknik direktör

. 7 Galibiyet ile A Milli Takım’da en çok deplasman galibiyeti alan yabancı teknik direktör

Milliler bugün Kocaeli de Gürcistan ile çok önemli bir maça çıkacak. Grup ikinciliği için mutlaka galip gelmemiz gerekir. Şimdiden başarılar Bizim Çocuklar.