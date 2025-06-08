Bizim Çocuklar ABD'yi fethetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bizim Çocuklar ABD'yi fethetti

Daha önce ABD deplasmanında yaptığı iki hazırlık maçını da kaybeden A Milli Takım ilk galibiyetini 2-1'lik skorla aldı. Millilerin golleri Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oldu.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda karşılaşmaya milliler Berke Özer, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın 11’i ile başladı.

Maça ABD golle başladı. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve ABD’yi 1-0 öne geçirdi

Milliler 25. dakikada eşitliği yakaladı. Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1.

Milliler eşitliği yakaladıktan 2 dakika sonra öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

52. dakikadaki ABD atağında De La Torre'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Arfsten'in topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Adams'ın ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne ortasında Tillman'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda top, kaleci Berke Özer'de kaldı.

82. dakikada A Milli Takım'ın kontratağında Arda Güler'in pasında topla buluşan ve ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milliler, ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Vincenzo Montella'nın öğrenciler 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile karşılaşacak. Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak TSİ 03:30'da başlayacak.

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