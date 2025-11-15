Bizim Çocuklar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler play-off biletini cebine koymayı hedefliyor.
MİLLİ TAKIMA ATEŞLİ KARŞILAMA
Taraftarlar A Millİ Takım'ın otobüsünü stadyum girişinde meşalelerle karşıladı.
🇹🇷 A Milli Futbol Takımı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'na geldi— AA SPOR (@aa_spor) November 15, 2025
📽️ Ay-yıldızlı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı pic.twitter.com/uqKIfeLpo8
Bursa’da saat 20.00’da kapalı gişe oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi ilk 11’ler belli oldu.
MONTELLA'DAN OĞUZ AYDIN SÜRPRİZİ
Vincenzo Montella, Bulgaristan karşısında Fenerbahçe'de son dönemde fazla forma şansı bulamayan Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verdi.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem
Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov
SOFYA’DAKİ MAÇ TARİHİ FARKLA BİTMİŞTİ
Grubun zirvesinde 12 puanla İspanya bulunurken henüz puan alamayan Bulgaristan son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Sofya’da oynanan ilk karşılaşmayı A Milliler 6-1 kazanmıştı.
E Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Gürcistan, lider İspanya’yı konuk edecek.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 28. MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 28. maçına çıkacak.
Montella yönetimindeki 27 maçta Türkiye; 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Milliler bu süreçte 49 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü.
MİLLİ TAKIM TARİHİNDE 646. MAÇ
Türkiye, Bulgaristan karşısında tarihindeki 646. milli maçına çıkacak.
102 yıllık geçmişinde 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, rakip filelere 891 gol atıp 924 gol gördü.