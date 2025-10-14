2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız Gürcistan’ı konuk ediyor.

Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan kritik karşılaşmayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

İtalyan teknik adam, Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik tarihi galibiyetin kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Elmalı, Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür, Orkun Kökçü'nün yerine İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın yerine Yunus Akgün Gürcistan karşısında maça ilk 11'de başlayacak.

KOCAELİ'DE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Maç öncesi tribünlerde açılan; Filenin Sultanları kaptanı Eda Erdem, 12 Dev Adam kaptanı Cedi Osman ve Bizim Çocuklar'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ve 'Türk önde Türk ileri' sözlerinin yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TÜRKİYE 1-0 GÜRCİSTAN CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Gürcistan topu yarı sahamıza yollayarak önde baskıyla başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BİZİM ÇOCUKLAR'DAN

2' Eren Elmalı'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu ön direkte gelişine vurdu. Ancak top ayağına oturmadığı için cılız bir şut oldu.

ABDÜLKERİM HATASINI SON ANDA TELAFİ ETTİ

4' Abdülkerim baskı yediği sırada topu geri oynamak isterken ayağından kaçırdı. Neyse ki, Mikautadze araya girmek üzereyken ikinci hamlede topa dokunmayı başaran Abdülkerim kritik bir müdahaleyle hatasını telafi etti.

RUMEN HAKEM PENALTI BEKLEDİĞİMİZ POZİSYONU ES GEÇTİ

5' Eren Elmalı ceza sahası içerisinde rakibin yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda Rumen hakem Radu Petrescu oyunu devam ettirdi.

GÜRCİSTAN SAVUNMAMIZI EKSİK YAKALADI

12' Savunmamızı eksik yakalayan Gürcistan çok tehlikeli geldi. Defans arkasına sızan Davitashvili'nin topla buluştuğu anda ters kademeye giren Mert Müldür rahat vuruş şansını engelledi. Gürcü oyuncunun şutunda top yan ağlarımızda kaldı.

KENAN YILDIZ İLE ÖNE GEÇTİK

14' GOL! Kenan Yıldız defans arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Yıldız klas bir aşırmayla topu ağlara gönderdi. VAR'da bir süre pozisyon ofsayt şüphesiyle incelendi ve hakem orta noktayı göstererek golü verdi. Ay Yıldızlar 1-0 önde.