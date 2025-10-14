2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız Gürcistan’ı konuk ediyor.
Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma öncesi Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu.
MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
İtalyan teknik adam, Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik tarihi galibiyetin kadrosunda 4 değişikliğe gitti.
Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Elmalı, Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür, Orkun Kökçü'nün yerine İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın yerine Yunus Akgün Gürcistan karşısında maça ilk 11'de başlayacak.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan:
E GRUBU’NDA SON DURUM
Türkiye, E Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2. sırada. Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.